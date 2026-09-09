Manisa Salihli'de eşini ve kızını bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de eşini ve kızını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını bıçakla yaralayan D.K. gözaltına alındı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı karısı ve kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Keli Mahallesi'nde D.K. (51) ile eşi ve kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, karısı N.K. (52) ile kızı N.K'yi (24) bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, D.K'yi olayda kullandığı bıçakla gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Salihli'de eşini ve kızını bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Salihli'de eşini ve kızını bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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