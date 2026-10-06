Manisa Sarıgöl'de 78 yaşındaki kişi evinin 600 metre yakınında ölü bulundu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de Afşar Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki kişi, geçen pazar gününden bu yana haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramada kişinin cansız bedeni evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu, naaşı morga götürüldü.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, işlemler için morga götürüldü.
Kaynak: AA
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