Manisa Sarıgöl\'de 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Manisa Sarıgöl'de 798 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Aramalarda 798 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi; gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.B, C.U. ve M.C'nin evlerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 798 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
M.C. ve C.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. C.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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