Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası bıçaklanan 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası bıçaklanan 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti

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Manisa Sarıgöl\'de düğün sonrası bıçaklanan 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti
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Manisa Sarıgöl'de düğün eğlencesi sonrası 18 yaşındaki Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Akgün hayatını kaybetti, şüpheli B.B. gözaltına alındı; Akgün'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaSarıgölOtopsiManisaGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası bıçaklanan 18 yaşındaki Bulut Akgün hayatını kaybetti - Son Dakika
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