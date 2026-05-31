Manisa Tarzanı\'nın Anısına Tören

Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü doğaya adayan ve "Manisa Tarzanı" olarak tanınan İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, vefatının 63. yılında anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında Bedevi'nin kabrinin bulunduğu Çatal Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende Bedevi için dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.

Burada konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmet Bedevi'nin doğa sevgisi ve çevre bilincinin bugün de yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Etkinliğe dağcılık ve doğa kulüplerinin üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.