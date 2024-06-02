Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri Etkinlikleri Düzenlendi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" kapsamında doğa temizliği ve bisiklet turu düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında günün ilk etkinliği Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen doğa temizliği oldu.

Anemon Dağcılık Grubu, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Türk Kızılayı Gönüllüleri, Umut Vagonu ve Tarzan Biziz gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla iki noktada çevre temizliği gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ağlayan Kaya ve Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaparak, doğanın temizliğine katkı sağladı.

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan katılırken, gönüllü çevreciler onlarca poşet çöp topladı. Let's Do It Türkiye'nin de destek verdiği temizlik etkinliği, 37 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Pedallar temiz bir çevre için çevrildi

Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Kybele Bisikletli Kadınlar ve Özgür Pedallar gruplarının katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Daha temiz bir çevre için yapılan bisiklet turu, Nusret Köklü Caddesi'nden başlayıp, Atatürk Kent Parkı'nda son buldu.

Bisikletçilerin şovlarıyla Atatürk Kent Parkı'nda etkinlikler devam etti. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte şovlarında başarılı olan bisikletçilere ödülleri takdim edildi.