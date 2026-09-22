Manisa Turgutlu'da lise yakınında ateş açan şüpheli yakalandı, 11 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da lise yakınında ateş açan şüpheli yakalandı, 11 öğrenci yaralandı

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Manisa Turgutlu\'da lise yakınında ateş açan şüpheli yakalandı, 11 öğrenci yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında av tüfeğiyle açılan ateşte 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından kaçarken yakalanan 15 yaşındaki şüpheliyle birlikte anne, baba ve dedesi gözaltına alındı; okulda eğitime 1 gün ara verildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında, öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O.'nun (15) düzenlediği silahlı saldırıda 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı. Olayın ardından yaya olarak kaçtığı güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli H.O. (15) yakalandı. Şüphelinin annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirirken, ayrıca okulda eğitime 1 gün ara verildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, "Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır" dedi.

2 BAKAN MANİSA'YA GELİYOR

Bu arada Trabzon'daki programını iptal eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'ya doğru hareket etti.

Bu arada, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, hastanede tedavi gören yaralı öğrencileri ziyaret etti.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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