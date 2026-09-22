Manisa Turgutlu\'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldı

Manisa Turgutlu'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin yaya geldiği ve saldırı sonrası koşarak kaçtığı görülürken, polisin yakalama çalışması sürüyor.
ŞÜPHELİ KAMERADA
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
Polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: DHA
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