Manisa Turgutlu'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldı - Son Dakika
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Manisa Turgutlu'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldı

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Manisa Turgutlu\'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldı
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Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin yaya geldiği ve saldırı sonrası koşarak kaçtığı görülürken, polisin yakalama çalışması sürüyor.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da okul önüne av tüfeğiyle gelen şüphelinin kaçışı kamerada yer aldı - Son Dakika
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