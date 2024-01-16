Manisa Valisi Enver Ünlü, MASTEK Projesi\'ni inceledi

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi Güdümlü Projesi (MASTEK) uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Ünlü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve ilgililer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ. (TEKNOKENT) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen MASTEK uygulama alanını ziyaret etti.

Yaklaşık 7 yıldır yürütülen proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durum ve gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Ünlü, MASTEK Projesi'nin bölge ekonomisi ve savunma sanayisi başta olmak üzere istihdama büyük katkılar sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

MASTEK Projesi'nin başarısının hem Manisa hem de ülke için stratejik bir öneme sahip olduğunu anlatan Vali Ünlü, "Savunma sanayi teknolojileri, ülkemizin ulusal güvenliği ve bağımsızlığı için kritik bir rol oynar. Bu teknolojiler, ülkemizi dış tehditlere karşı koruma kapasitemizi artırır. Savunma sanayi, yeni ve ileri teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eder. Bu, ülkemizin teknolojik rekabet gücünü artırarak küresel arenada daha etkili olmamıza olanak sağlar. Kendi savunma sistemlerimizi üretebilmek, ulusal güvenliğimizi daha sürdürülebilir hale getirir." ifadelerini kullandı.