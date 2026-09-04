Manisa ve Mersin'de operasyonda 1 milyon 983 bin sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa ve Mersin'de operasyonda 1 milyon 983 bin sentetik hap ele geçirildi

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Manisa ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap ile 1 ton 917 kilogram pregabalin ele geçirildi. Polis, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap ile 1 ton 917 kilogram pregabalin (ilaç etken maddesi) ele geçirildi.

Manisa Valiliğinin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve bu maddeleri Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki diğer illere sevk ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 Eylül'de Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçeleri ile Manisa merkezde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 sentetik hap üretim makinesinin bulunduğu imalathane tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin, 2 milyon 486 bin basıma hazır boş kapsül ve 27 bin 290 boş blister (tablet veya kapsüllerin korunmasını sağlayan ambalaj) ele geçirildi.

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Mersin, Manisa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa ve Mersin'de operasyonda 1 milyon 983 bin sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

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