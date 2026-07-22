Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 17 İlçeye Çöp Konteyneri Desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 17 İlçeye Çöp Konteyneri Desteği

22.07.2026 12:42  Güncelleme: 13:47
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 17 ilçeye 3 bin yeni çöp konteyneri dağıtacak. İlk teslimat Turgutlu'ya yapıldı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevre temizliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla başlattığı Çöp Konteyneri Desteği Programı kapsamında ilk teslimatı, Turgutlu Belediyesi'ne yaptı. Etaplar halinde sürdürülecek program kapsamında toplam 3 bin yeni çöp konteyneri 17 ilçe belediyesine ulaştırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında temin edilen yeni çöp konteynerleri, ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesini güçlendirirken atık toplama süreçlerinin daha düzenli ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Program kapsamında ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılacak yeni konteynerlerle kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar yenilenecek, yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçları karşılanacak ve çevre temizliği hizmetlerinin kalitesi artırılacak. Böylece, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması hedefleniyor.

"3 BİN YENİ KONTEYNERİ 17 İLÇEMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eskiyen ve kötü görüntü oluşturan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdiklerini belirterek, çevre temizliğine yönelik yatırımların süreceğini söyledi. Dutlulu, "Eskiyen, kötü görüntüye neden olan çöp konteynerlerimizi yenileriyle değiştiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve pırıl pırıl bir Manisa için başlattığımız Çöp Konteyneri Desteği Programı kapsamında ilk teslimatımızı Turgutlu Belediyesi'ne gerçekleştirdik. İhtiyaca göre ilçe belediyelerimize yeni konteynerlerimizi ulaştıracak, eskiyen ekipmanları yenileyerek atık yönetimini daha etkin hale getireceğiz. Toplam 3 bin yeni çöp konteynerini etaplar halinde 17 ilçemizin tamamına ulaştıracağız. Manisa'mız için tüm gücümüzle çalışmaya, şehrimizin her köşesini daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN AKIN'DAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çöp konteynerlerinin teslim edildiği alanda incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise sağlanan desteğin ilçe açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. Akın, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Besim Dutlulu ile birlikte Turgutlu'nun sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarımız nedeniyle şehir merkezi ve kırsal mahallelerimizde kullanılan çöp konteynerlerinin önemli bir bölümü eskiyerek tamir edilemez hale gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı konteyner desteği ilçemize önemli katkı sundu. Sayın Besim Dutlulu'ya ve emeği geçen tüm Büyükşehir Belediyesi personeline Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 17 İlçeye Çöp Konteyneri Desteği - Son Dakika

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