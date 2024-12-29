Manisa Yeni Yıla Işıklı Şekilde Giriyor - Son Dakika
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Manisa Yeni Yıla Işıklı Şekilde Giriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sokakları ve caddeleri ışıklandırarak yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Şehirde yapılan süsleme çalışmaları, vatandaşların ilgisini çekti.

29.12.2024 14:01  Güncelleme: 16:54
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala 17 ilçede caddeleri ve sokakları ışıklandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılına sayılı günler kala şehri, yeni yıl neşesini paylaşmak üzere hazırladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı meydanlar, bulvarlar, ana arterler ve yoğun olarak kullanılan kavşaklarda ışıklandırma çalışması yaptı.

Süsleme çalışmaları 17 ilçenin tamamında gerçekleştirildi. Başta yılbaşı ağaçları olmak üzere ay-yıldız temalı görseller ve LED ışıklarla hazırlanan dekoratif süslemeler, caddeleri renklendirdi.

Fotoğraf çekim alanı olarak düzenlenen bölümlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Yeni Yıla Işıklı Şekilde Giriyor - Son Dakika

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