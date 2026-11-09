Manisa Yunusemre'de çatıdan düşen 56 yaşındaki site görevlisi hastanede öldü - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de çatıdan düşen 56 yaşındaki site görevlisi hastanede öldü

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Manisa Yunusemre\'de çatıdan düşen 56 yaşındaki site görevlisi hastanede öldü
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Manisa Yunusemre'de 6 katlı binanın çatısında çalışırken yaklaşık 18 metre yükseklikten düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kınık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; polis soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30'da Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Veysel Sami Kınık, binalardan birinin çatısında çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kınık, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kınık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Kınık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Yunusemre3. SayfaGüncelManisaPolisSon Dakika

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