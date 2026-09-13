Manisa Yunusemre'de çocuklara çevre ve iklim farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Manisa Yunusemre'de çocuklara çevre ve iklim farkındalık etkinliği düzenlendi

Manisa Yunusemre\'de çocuklara çevre ve iklim farkındalık etkinliği düzenlendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'nda çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar vatandaşlarla görüşüp anket yaptı, iklim ağacına dilek ve öneriler yazıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenledi???????.

Atatürk Kent Parkı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Etkinlikte vatandaşlara iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar da vatandaşlarla iklim değişikliği konusunda görüşmeler yaptı, anket çalışması gerçekleştirdi.

Burada oluşturulan "iklim ağacı"na vatandaşlar, iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı. Çocuklar ekran süresi anketi, tohum yapımı, taş boyama ve dijital farkındalık panosu çalışmalarına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Yetişkin Temsilcisi Buse Sayla Cevrioğlu, yaptığı açıklamada, Çocuk Hakları İl Komitelerinin 81 ilde 95 farklı etkinlik noktasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve dijital ayak izi konularında farkındalık çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Cevrioğlu, çocukların farkındalık kazanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Yunusemre'de çocuklara çevre ve iklim farkındalık etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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