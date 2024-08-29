Manisalı Çiftçiler, Patlıcan ve Domateslerini Önlerine Dökerek Sorunlarını Anlattı

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(MANİSA)- Manisalı çiftçiler, CHP Genel Başkan Özgür Özel miting yapılacak alana girerken, ürettikleri patlıcan ve domatesleri önüne dökerek sorunlarını anlatıp, erken seçim istedi.

CHP, üreticilerin ve farklı toplum kesimlerinin sesini duyurmak amacıyla yaptığı temalı mitingler kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Çiftçi Mitingi düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanına girmesiyle ürettikleri domates ve patlıcanları yere döken üreticiler, Özel'e sorunlarını anlattı.

Çiftçi Mitingi'nin düzenlendiği alanın girişindeki traktörlerin üzerinde "Bankadan satılık traktör" yazıları yer aldı. CHP Genel Başkanı Özel'in miting alanına girişi sırasında üzerinde "Çiftçi öldü, ruhuna fatiha" yazılı tabut taşındı.

Özgür Özel'e dert yanan çiftçiler, "Bu domates tarlada 1 lira. Domatesi sıkıp suyunu çıkardılar. Aynı bizim de suyumuzu çıkardılar. Patlıcanı böldüler, çiftçiyi de böldüler. Türkiye'yi de bitirdiler. Ben 34 yaşındayım, 10 senelik çiftçiyim. Çiftçilik hayatım bitti. Bu hükümetin politikası yüzünden ilaç, gübre, tohum, elektrik, su parası her şey pahalı. Artık çiftçilik yapamıyoruz, ziraat odası yok. Ziraat Odası bizim yanımızda değil, boşu boşuna aidat ödüyoruz. Allah razı olsun başımızda siz varsınız. Bizim babamız olarak siz geldiniz. Bir Allah'a güveniyoruz, bir de size güveniyoruz. 2-3 lira maliyeti var, markette 20-30 lira. Hayvanlarımız vardı, hayvanları sattık. Ortak patlıcan diktik, 300 bin lira zararla sezonu kapattık. İkimiz de bu sene çiftçiliği bırakıyoruz. Bu hükümetle çiftçilik yapılmaz. Fabrikaya girmek istiyoruz. Çiftçilikten bu hükümet yüzünden soğuduk. Traktörlere tekerlek alamıyoruz, traktörler hacizden bağlı. Traktörü 2017'de 17 bin liraya aldım şimdi tekerleğin lastiğini 25 bin liraya alamıyorum. Bizi kurtaracak olan siz varsınız, seçimi hızlandıralım. Hayvancılık öldü, kan ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz yürüyün ben de sizinle yürürüm"

Çiftçileri dinleyen Özel ise "Çiftçiler, köylüler ayaklandı ya bu çok kıymetli bir şey. İnşallah, siz böyle sesinizi duyurdukça... Siz yürüyün ben de sizinle yürürüm" dedi.