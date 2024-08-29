Manisalı Çiftçiler, Patlıcan ve Domateslerini Önlerine Dökerek Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisalı Çiftçiler, Patlıcan ve Domateslerini Önlerine Dökerek Sorunlarını Anlattı

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanına girişi sırasında Manisalı çiftçiler, ürettikleri patlıcan ve domatesleri önlerine dökerek sorunlarını anlattı. Çiftçiler, hükümetin politikaları nedeniyle çiftçilik yapamadıklarını ve yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Özgür Özel ise çiftçilerin sesini duyurduğu için teşekkür ederek, onlarla birlikte yürüyeceğini söyledi.

29.08.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisalı çiftçiler, CHP Genel Başkan Özgür Özel miting yapılacak alana girerken, ürettikleri patlıcan ve domatesleri önüne dökerek  sorunlarını anlatıp, erken seçim istedi.

CHP, üreticilerin ve farklı toplum kesimlerinin sesini duyurmak amacıyla yaptığı temalı mitingler kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde  Çiftçi Mitingi düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanına girmesiyle ürettikleri domates ve patlıcanları yere döken üreticiler, Özel'e sorunlarını anlattı.

Çiftçi Mitingi'nin düzenlendiği alanın girişindeki  traktörlerin üzerinde "Bankadan satılık traktör" yazıları yer aldı.  CHP Genel Başkanı Özel'in miting alanına girişi sırasında üzerinde "Çiftçi öldü, ruhuna fatiha" yazılı tabut taşındı.

Özgür Özel'e dert yanan çiftçiler, "Bu domates tarlada 1 lira. Domatesi sıkıp suyunu çıkardılar. Aynı bizim de suyumuzu çıkardılar. Patlıcanı böldüler, çiftçiyi de böldüler. Türkiye'yi de bitirdiler. Ben 34 yaşındayım, 10 senelik çiftçiyim. Çiftçilik hayatım bitti. Bu hükümetin politikası yüzünden ilaç, gübre, tohum, elektrik, su parası her şey pahalı. Artık çiftçilik yapamıyoruz, ziraat odası yok. Ziraat Odası bizim yanımızda değil, boşu boşuna aidat ödüyoruz. Allah razı olsun başımızda siz varsınız. Bizim babamız olarak siz geldiniz. Bir Allah'a güveniyoruz, bir de size güveniyoruz. 2-3 lira maliyeti var, markette 20-30 lira. Hayvanlarımız vardı, hayvanları sattık. Ortak patlıcan diktik, 300 bin lira zararla sezonu kapattık. İkimiz de bu sene çiftçiliği bırakıyoruz. Bu hükümetle çiftçilik yapılmaz. Fabrikaya girmek istiyoruz. Çiftçilikten bu hükümet yüzünden soğuduk. Traktörlere tekerlek alamıyoruz, traktörler hacizden bağlı. Traktörü 2017'de 17 bin liraya aldım şimdi tekerleğin lastiğini 25 bin liraya alamıyorum. Bizi kurtaracak olan siz varsınız, seçimi hızlandıralım. Hayvancılık öldü, kan ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz yürüyün ben de sizinle yürürüm"

Çiftçileri dinleyen Özel ise "Çiftçiler, köylüler ayaklandı ya bu çok kıymetli bir şey. İnşallah, siz böyle sesinizi duyurdukça... Siz yürüyün ben de sizinle yürürüm" dedi.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Ekonomi, Hükümet, Manisa, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Çiftçiler, Patlıcan ve Domateslerini Önlerine Dökerek Sorunlarını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 21:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Manisalı Çiftçiler, Patlıcan ve Domateslerini Önlerine Dökerek Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement