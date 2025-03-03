Mannheim'de Karnavalda Araçlı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı

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Haber: İlhan Baba

(MANNHEİM) – Almanya'nın Mannheim kentinde, Paradeplatz Meydanı'nda düzenlenen karnaval etkinliği sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Olay, Almanya'da son dönemdeki benzer araçlı saldırılarla birlikte, ülke genelinde güvenlik kaygılarını artırdı. Geçtiğimiz Aralık ayında Magdeburg'da ve geçen ay Münih'te benzer saldırılar yaşanmıştı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin ikinci büyük şehri olan Mannheim'de, kalabalığa araç ile dalarak gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır 25 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kentin giriş-çıkışları kapatıldı ve çok sayıda polis ile sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Mannheim Polis Sözcüsü Stefan Wilhelm, yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı. Ancak saldırının terör eylemi olup olmadığına dair kesin bir bilgi verilmedi. Wilhelm, olayda ölen ve yaralanan kişilerin sayısının henüz kesinleşmediğini, ancak soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, halkı spekülasyonlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Polis, şüphelinin Rheinland-Pfalz eyaletinden 40 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Mannheim Üniversite Hastanesi, olayın hemen ardından acil durum planını devreye soktu. Yetişkin ve çocukların tedavisi için sekiz özel travma ekibi hazırda bekletilirken, hastane yönetimi, acil olmayan ameliyatları iptal etti ve yoğun bakım ünitesinde ek yataklar açıldığını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olay nedeniyle Köln'deki Rosenmontagszug programını yarıda keserek Berlin'e döndü. Faeser'in sürekli olarak olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da olayın ardından Mannheim'a hareket etti ve durumu yerinde incelemek için kentteki yetkililerle bir araya geldi.