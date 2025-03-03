Mannheim'de Karnavalda Araçlı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mannheim'de Karnavalda Araçlı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı

Mannheim'de karnaval sırasında kalabalığa dalan araç 2 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açtı.

03.03.2025 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(MANNHEİM) – Almanya'nın Mannheim kentinde, Paradeplatz Meydanı'nda düzenlenen karnaval etkinliği sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Olay, Almanya'da son dönemdeki benzer araçlı saldırılarla birlikte, ülke genelinde güvenlik kaygılarını artırdı. Geçtiğimiz Aralık ayında Magdeburg'da ve geçen ay Münih'te benzer saldırılar yaşanmıştı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin ikinci büyük şehri olan Mannheim'de, kalabalığa araç ile dalarak gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır 25 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kentin giriş-çıkışları kapatıldı ve çok sayıda polis ile sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Mannheim Polis Sözcüsü Stefan Wilhelm, yaptığı açıklamada, saldırıyla bağlantılı olarak bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı. Ancak saldırının terör eylemi olup olmadığına dair kesin bir bilgi verilmedi. Wilhelm, olayda ölen ve yaralanan kişilerin sayısının henüz kesinleşmediğini, ancak soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, halkı spekülasyonlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Polis, şüphelinin Rheinland-Pfalz eyaletinden 40 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Mannheim Üniversite Hastanesi, olayın hemen ardından acil durum planını devreye soktu. Yetişkin ve çocukların tedavisi için sekiz özel travma ekibi hazırda bekletilirken, hastane yönetimi, acil olmayan ameliyatları iptal etti ve yoğun bakım ünitesinde ek yataklar açıldığını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olay nedeniyle Köln'deki Rosenmontagszug programını yarıda keserek Berlin'e döndü. Faeser'in sürekli olarak olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da olayın ardından Mannheim'a hareket etti ve durumu yerinde incelemek için kentteki yetkililerle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yaralanma, Politika, Mannheim, Güvenlik, Saldırı, Almanya, Güncel, Terör, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mannheim'de Karnavalda Araçlı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
11:19 Trafik cezaları katlanıyor Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar Trafik cezaları katlanıyor! Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:51:22. #7.11#
SON DAKİKA: Mannheim'de Karnavalda Araçlı Saldırı: 2 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.