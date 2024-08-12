Manş Denizi'nde 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

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Fransa'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin Manş Denizi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız Denizcilik İdaresi, ülkenin kuzeyindeki Calais ve Dunkerque arasındaki sahilde Manş Denizi'ni geçmeye çalışan küçük bir teknenin zor durumda olduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini duyurdu.

Tekneye ulaşan kurtarma ekipleri 2 düzensiz göçmenin bilincinin yerinde olmadığını, daha sonra hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

Bir helikopter ve çok sayıda devriye gemisinin eşlik ettiği kurtarma operasyonunda teknedeki 50 civarında göçmen kurtarıldı.

Denizcilik İdaresi verilerine göre, son 1 ayda Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 9 göçmen hayatını kaybetti.

Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.