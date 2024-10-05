Manş Denizi'nde Göçmen Tragedisi - Son Dakika
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Manş Denizi'nde Göçmen Tragedisi

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Manş'ta hayatını kaybetti.

05.10.2024 16:17
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Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, çok sayıda düzensiz göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken öldüğünü duyurdu.

Retailleau, Manş'ı geçmeye çalışan teknede bir çocuğun da ezilerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşanan trajediye dikkati çeken Retailleau, "İnsan kaçakçılarının ellerinde bu insanların kanı var ve hükümetimiz, bu ölüm yolculuklarını düzenleyerek zenginleşen mafyalarla mücadeleyi artıracak." ifadesini kullandı.

Retailleau, yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısına ve ölüm şekillerine ilişkin bilgi vermedi.

Fransa ve İtalya, insan kaçakçılarına karşı mücadele etmek için ortak birim kuruyor

Retailleau, dün İtalya'da düzenlenen G7 ülkeleri içişleri bakanları toplantısında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştüğünü belirtti.

Fransız Bakan, İtalyan mevkidaşıyla insan kaçakçılığına karşı ortak birim kurulması için imzaladıkları anlaşmadan memnun olduklarını ifade etti.

Fransız basını, 2025'te kurulacak bu birimle iki ülkenin insan kaçakçıları hakkında bilgi paylaşımı yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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