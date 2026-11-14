Manşet Haber TV, X ve Instagram engeline yasal haklarını kullanarak karşı çıkacak - Son Dakika
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Manşet Haber TV, X ve Instagram engeline yasal haklarını kullanarak karşı çıkacak

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Manşet Haber TV, X ve Instagram engeline yasal haklarını kullanarak karşı çıkacak
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Manşet Haber TV, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yayın kuruluşu, karara karşı yasal haklarını kullanacağını belirterek engeli basın özgürlüğüne ağır darbe ve halkın haber alma hakkına saldırı olarak değerlendirdi.

(ANKARA)- Manşet Haber TV, X ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Karara karşı yasal haklarını kullanacağını bildiren yayın kuruluşu, "Bu karar, basın özgürlüğüne indirilen ağır bir darbedir, halkın haber alma hakkına yapılan açık bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

Manşet Haber TV, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini açıkladı. "Manşet Haber TV'ye yönelik erişim engelini kabul etmiyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yirmi yılı aşkın süredir tarafsız, objektif, cesur ve doğru habercilik anlayışı ile yayın hayatını sürdüren Manşet Haber-TV'nin X ve Instagram hesaplarına erişim engeli geldi. Bu karar, basın özgürlüğüne indirilen ağır bir darbedir, halkın haber alma hakkına yapılan açık bir saldırıdır.

Gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak ve tarafsız yayıncılık, susturulmayı hak etmemektedir. Hiçbir baskıya boyun eğmeden halkın haber alma hakkını savunmak, temel yayıncılık ilkemizdir.

Sosyal medya hesaplarımıza getirilen erişim engeli, yalnızca bir yayın kuruluşunun sesini kısmakla kalmamakta, toplumun farklı haber kaynaklarına ulaşma özgürlüğünü de sınırlandırmaktadır. Haber kaynaklarını engellemek sorunları ortadan kaldırmaz, gerçekleri değiştirmez.

Manşet Haber olarak her zaman farklı sesleri ve görüşleri kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu yararını gözeten, doğruluktan ve tarafsızlıktan ödün vermeyen gazetecilik anlayışımızı sürdüreceğiz.

Söz konusu karara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz. Halkın haber alma hakkı engellenemez. Gerçekler susturulamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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