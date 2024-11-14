Mansur Yavaş, 2019-2024 Harcama Raporunu Açıkladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporunu yayımladı. Yavaş, 426 etkinlik için toplam 30 milyon 130 bin dolar harcandığını bildirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-2024 yılları arasında kendi döneminde gerçekleştirilen tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporunu açıkladı. Yavaş, 2019-2024 yılları arasındaki 426 etkinlik için toplam 30 milyon 130 bin dolar harcandığını kaydetti.

Yavaş, 2014-2019 yıllarında AK Parti'li belediye yönetimi döneminde ise toplam 80 etkinlik için 32 milyon 933 bin dolar harcandığını bildirdi.

Ayrıca, geçmiş yıllara ilişkin dolar kurunun, gerçekleştirilen hizmet alımlarının işe başlama/sözleşme tarihi göz önünde bulundurularak Merkez Bankası wep sayfasından alındığı belirtildi.