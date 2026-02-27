(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "27 Şubat 2020'de İdlib'de hain saldırıda kaybettiğimiz 34 kahraman askerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından İdlib saldırısının yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

