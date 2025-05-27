Mansur Yavaş, AB Büyükelçileriyle Bir Araya Geldi

(ANKARA) – Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldik. Türkiye-AB ilişkilerinin durumu ve geleceği başta olmak üzere çeşitli konularda yararlı görüş alışverişinde bulunduk."