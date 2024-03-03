Mansur Yavaş: Ankara'da oy verdi vermedi devri bitti

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında; "'Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem' der ama halka hesap veremeyen öbür dünyada o hesabı hiç veremez. Sizlerin hakkınızı koruyoruz. Artık Ankara'da yıllardır yaşanan oy verdi vermedi devri bitti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. CHP Akyurt Belediye Başkan Adayı Filiz Geygel için, "Filiz başkanım seçilecek, herkese eşit davranacak, ben de yanında duracağım" diyen Yavaş, Akyurtlulara şöyle seslendi:

"'BEN YAPTIM' ZİHNİYETİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

"Öncelikle hiçbir kararı kendimiz almadık. 'Ben yaptım' zihniyetini ortadan kaldırdık. Kent konseyimizi kurduk. Bin 800'ün üzerinde bileşeni var. Üniversitelerle, meslek odalarıyla görüşerek önceliklerimizi tespit ettik. Sizler bizim hem personelimizin maaşını ödüyorsunuz, hem de Ankara'ya hizmet ederek alın terinizi emanet ediyorsunuz. Kapalı kapılar ardında değil, açık ihale yapmamız lazım. 4 bin üzerinde yayını canlı yaptık. 2015 yılında 80 liraya yapılan işi aynı müteahhit 20 liraya yapmaya başladı.

Asla ve asla ayrımcılık yapmadık. Çünkü felsefemiz şu; madem herkesten eşit şekilde para alıyoruz, onların vergilerinden istifade ediyoruz, o zaman eşit şekilde hizmet etmemiz lazım. Bir Allah'ın kulu diyemez ki, 'Biz az oy verdik diye az hizmet aldık' diye. Bizim felsefemiz böyle. Seçildiğiniz akşam artık herkesin belediye başkanı olmuşsunuzdur.

"SİZLERİN PARASINI KULLANIRKEN BU HESABI VERMEK ZORUNDAYIZ"

Yaptığımız bütün harcamaları web sayfasında yayınlıyoruz. Hepsini kuruşu kuruşuna görüyorsunuz. Hesap veriyoruz. Çünkü sizlerin parasını kullanırken bu hesabı vermnek zorundayız. 'Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem' der ama halka hesap veremeyen öbür dünyada o hesabı hiç veremez. Sizlerin hakkınızı koruyoruz. Artık Ankara'da yıllardır yaşanan oy verdi vermedi devri bitti.

Ankara'ya huzur geldi. Ankara'nın kaldırımından kin ve nefreti ortadan kaldırdık. Artık 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesi de toprağın altına gömüldü.

Seçimden önce şu sözü vermiştim; kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hiçbir çocuk okulundan mahrum kalmayacak. Ben belediye başkanı olarak, kentimde yaşayan insanlar ne yer, ne içer bunların hepsini düşünmek zorundayım. Türkiye'de benden başka yapan yok. 3 yıldır düzenli şekilde 200 bin aileye doğalgaz vermek suretiyle onları üşütmedim. 28 aydır et desteğinde bulundum. Hiçbiri yatağa aç girmedi. 50-60 bin öğrenci 50 binişlik ücretsiz kart kullanıyorlar. Birçok çocuğun servis ücretini ödüyorum.

İhtiyaç neyse kanalizasyonsa kanalizasyon, su eksikse su… Buradan başlamak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük. Gerçek belediyecilik, kentinde yaşayan herkesin eşit bir şekilde eğitime ulaşmasını sağlamaktır, kentinde yaşayan herkesin eşit bir şekilde evinde sıcacık yuvasında oturmasını sağlamaktır, onların okul ihtiyaçlarını karşılamaktır, onların önünü açmaktır. Bir yandan da aynı şekilde üretimi arttırmaktır."

"ANKARA HALKININ PARASININ ÇÖPE, BİRİLERİNİN CEBİNE GİRMESİNE ENGEL OLDUK"

Yavaş, rakibinin "Keçiören-Havaalanı metrosunu yapacağız" açıklamasına yönelik ise şunları söyledi:

"Yalan. Yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı. Biz iş başına geldiğimizde projesini yapıyorlardı. 'Verin biz yapalım' dedik 'hayır orası bize ait siz gidin sadece Mamak'ı yapın' dediler. Ondan sonra Çayyolu Metrosu'nun parasını Sayın Mustafa Tuna döneminde yapılan sözleşmeye göre bilet ücretinden tahsil edilecekken bugüne kadar 127 milyon lira ödememiz gerekirken çatır çatır kanunu değiştirip ben seçildikten sonra, 5 buçuk katrilyon parayı aldılar ve Çayyolu Metrosu'nun parasını bize ödettiler. Bunun üzerine biz de dedik ki Mamak Metrosu'nu onaylattık, ihaleye çıkardık, Ocak ayında yapılan ihalede belli şahıslar ihaleye girdi ve yüzde 55 fazla rakam verdiler. Bu nedenle iptal ettik. Sırf yaptı oldu desin diye Ankara halkının parasının çöpe, birilerinin cebine girmesine engel olduk."