Mansur Yavaş: Ankara'da oy verdi vermedi devri bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş: Ankara'da oy verdi vermedi devri bitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da yıllardır yaşanan oy verdi vermedi devrinin bittiğini söyledi.

03.03.2024 23:19  Güncelleme: 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU  KAMERA: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında; "'Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem' der ama halka hesap veremeyen öbür dünyada o hesabı hiç veremez. Sizlerin hakkınızı koruyoruz. Artık Ankara'da yıllardır yaşanan oy verdi vermedi devri bitti" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. CHP Akyurt Belediye Başkan Adayı Filiz Geygel için, "Filiz başkanım seçilecek, herkese eşit davranacak, ben de yanında duracağım" diyen Yavaş, Akyurtlulara şöyle seslendi:

"'BEN YAPTIM' ZİHNİYETİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

"Öncelikle hiçbir kararı kendimiz almadık. 'Ben yaptım' zihniyetini ortadan kaldırdık. Kent konseyimizi kurduk. Bin 800'ün üzerinde bileşeni var. Üniversitelerle, meslek odalarıyla görüşerek önceliklerimizi tespit ettik. Sizler bizim hem personelimizin maaşını ödüyorsunuz, hem de Ankara'ya hizmet ederek alın terinizi emanet ediyorsunuz. Kapalı kapılar ardında değil, açık ihale yapmamız lazım. 4 bin üzerinde yayını canlı yaptık. 2015 yılında 80 liraya yapılan işi aynı müteahhit 20 liraya yapmaya başladı.

Asla ve asla ayrımcılık yapmadık. Çünkü felsefemiz şu; madem herkesten eşit şekilde para alıyoruz, onların vergilerinden istifade ediyoruz, o zaman eşit şekilde hizmet etmemiz lazım. Bir Allah'ın kulu diyemez ki, 'Biz az oy verdik diye az hizmet aldık' diye. Bizim felsefemiz böyle. Seçildiğiniz akşam artık herkesin belediye başkanı olmuşsunuzdur.

"SİZLERİN PARASINI KULLANIRKEN BU HESABI VERMEK ZORUNDAYIZ"

Yaptığımız bütün harcamaları web sayfasında yayınlıyoruz. Hepsini kuruşu kuruşuna görüyorsunuz. Hesap veriyoruz. Çünkü sizlerin parasını kullanırken bu hesabı vermnek zorundayız. 'Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem' der ama halka hesap veremeyen öbür dünyada o hesabı hiç veremez. Sizlerin hakkınızı koruyoruz. Artık Ankara'da yıllardır yaşanan oy verdi vermedi devri bitti.

Ankara'ya huzur geldi. Ankara'nın kaldırımından kin ve nefreti ortadan kaldırdık. Artık 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesi de toprağın altına gömüldü.

Seçimden önce şu sözü vermiştim; kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hiçbir çocuk okulundan mahrum kalmayacak. Ben belediye başkanı olarak, kentimde yaşayan insanlar ne yer, ne içer bunların hepsini düşünmek zorundayım. Türkiye'de benden başka yapan yok. 3 yıldır düzenli şekilde 200 bin aileye doğalgaz vermek suretiyle onları üşütmedim. 28 aydır et desteğinde bulundum. Hiçbiri yatağa aç girmedi. 50-60 bin öğrenci 50 binişlik ücretsiz kart kullanıyorlar. Birçok çocuğun servis ücretini ödüyorum.

İhtiyaç neyse kanalizasyonsa kanalizasyon, su eksikse su… Buradan başlamak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük. Gerçek belediyecilik, kentinde yaşayan herkesin eşit bir şekilde eğitime ulaşmasını sağlamaktır, kentinde yaşayan herkesin eşit bir şekilde evinde sıcacık yuvasında oturmasını sağlamaktır, onların okul ihtiyaçlarını karşılamaktır, onların önünü açmaktır. Bir yandan da aynı şekilde üretimi arttırmaktır."

"ANKARA HALKININ PARASININ ÇÖPE, BİRİLERİNİN CEBİNE GİRMESİNE ENGEL OLDUK"

Yavaş, rakibinin "Keçiören-Havaalanı metrosunu yapacağız" açıklamasına yönelik ise şunları söyledi:

"Yalan. Yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı. Biz iş başına geldiğimizde projesini yapıyorlardı. 'Verin biz yapalım' dedik 'hayır orası bize ait siz gidin sadece Mamak'ı yapın' dediler. Ondan sonra Çayyolu Metrosu'nun parasını Sayın Mustafa Tuna döneminde yapılan sözleşmeye göre bilet ücretinden tahsil edilecekken bugüne kadar 127 milyon lira ödememiz gerekirken çatır çatır kanunu değiştirip ben seçildikten sonra, 5 buçuk katrilyon parayı aldılar ve Çayyolu Metrosu'nun parasını bize ödettiler. Bunun üzerine biz de dedik ki Mamak Metrosu'nu onaylattık, ihaleye çıkardık, Ocak ayında yapılan ihalede belli şahıslar ihaleye girdi ve yüzde 55 fazla rakam verdiler. Bu nedenle iptal ettik. Sırf yaptı oldu desin diye Ankara halkının parasının çöpe, birilerinin cebine girmesine engel olduk."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Ankara'da oy verdi vermedi devri bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Kaybolan 82 Yaşındaki Kişinin Yeri Askeri Helikopterle Tespit Edildi
    00:01 Aydın'da Kaybolan 82 Yaşındaki Kişinin Yeri Askeri Helikopterle Tespit Edildi

    Aydın'da otomobiliyle yolunu kaybeden 82 yaşındaki Abdurrahman Özdere'nin yeri, askeri helikopterle tespit edildi. Özdere'nin bulunması için Jandarma ve AFAD ekipleri, İHA, arama kurtarma köpeği ve dron kullanarak arama çalışmaları yaptı. Ekipler tarafından baygın halde bulunan Özdere, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

  • AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, canlı yayında misket oynadı
    23:58 AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, canlı yayında misket oynadı

    Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti
    23:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.

  • AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Hizmet ve Projelerini Anlattı
    23:58 AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Hizmet ve Projelerini Anlattı

    Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.

  • Nevşehir'de Takla Atan Otomobilin Parçaları İki Araç Çarpışmasına Yol Açtı
    23:57 Nevşehir'de Takla Atan Otomobilin Parçaları İki Araç Çarpışmasına Yol Açtı

    Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin kopan parçaları nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı ve soruşturma başlatıldı.

  • Türk sporcular Bosna Hersek'te Gençler Judo Avrupa Kupası'nda 12 madalya kazandı
    23:55 Türk sporcular Bosna Hersek'te Gençler Judo Avrupa Kupası'nda 12 madalya kazandı

    Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.


22:50 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebine bomba yanıt Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt
22:33 Gözler Kabine Toplantısı’nda Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var
21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
22:38 Galatasaray’ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat’ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu
22:33 Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 00:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Ankara'da oy verdi vermedi devri bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement