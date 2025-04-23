Mansur Yavaş, Başkanlık Koltuğunu Çocuklara Bıraktı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklara bıraktı. Yavaş, "Bütün amacımız Ankara'nın tam bir eğitim kenti olması. Herkesin eşit şartlarda eğitim alması ve başarılı olması için çalışıyoruz, ülkemizin geleceği sizlersiniz" dedi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize edilen başkanlık devir teslim töreninde Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Başkent'in merkez ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 10 çocuğa bıraktı.

Daha sonra temsili başkanlık görevini, Antalya'dan gelen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Alisa Yavaş ile yedinci sınıf öğrencisi Bulut Akbulut ve sosyal medya üzerinden yaptığı Ankara Metrosu paylaşımlarıyla dikkat çeken sekizinci sınıf öğrencisi Ali Ata Ersoy üstlendi. Buluşmalarda, çocuk başkanlar, verdikleri mesajlar ve projeleriyle dikkat çekti.

"Herkesin eşit şartlarda eğitim alması ve başarılı olması için çalışıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuk başkanlara teşekkür ederek, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptı. Yavaş, şöyle konuştu:

"Bütün amacımız Ankara'nın tam bir eğitim kenti olması. Ankara'da öğrencilerin eğitime erişmesi ve rahat ortamlarda çalışması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Herkesin eşit şartlarda eğitim alması ve başarılı olması için çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bunu söylemeye gerek yok. Sizlerden çok ümitliyiz. Çünkü yeni yetişen nesil, eski zamanlarda yetişenlere göre çok daha şanslı. Çünkü bilgiye erişim açısından sizler bilgiye en kolay ulaşılan zamanlarda doğdunuz, okuyorsunuz. Elinizdeki bir cep telefonundan, tabletten bütün dünyada ne oluyor, ne bitiyor, doğru bilgilere de çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Çok başarılı olacağınız konusunda hiç şüphemiz yok."