Mansur Yavaş: \'Benim yönettiğim kentte hiç kimse açlıktan ölmez, soğuktan donmaz\'

HABER: MERVE GÜVEN - KAMERA: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bir belediye başkanı kentinde yaşayan insanların sağlığını düşündüğü kadar geçimini de düşünmek zorundadır. Eğer ben o ilçede 50 bin kişiye yardım yapıyorum siz de 2 bin kişiye yardım yapıyorsanız o zaman kendi vicdanınızı sorgulamanız lazım. 2019 yılında aday tanıtım töreninde 'Benim yönettiğim kentte hiç kimse açlıktan ölmez, soğuktan donmaz' demiştim onu yapıyoruz" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu ve bağlı dernekler ile bugün Ankara Kent Konseyi'nde bir araya geldi. Burada konuşan Yavaş, şunları dile getirdi:
"ÇILGIN PROJELERLE İŞİMİZ YOK DEMİŞTİK"
"Kenti ortak akılla idare edeceğiz. Kendi başımıza karar vermeyeceğiz. Çünkü harcadığımız para kendi paramız değil. Yatırımlar gerekliyse, acilse onlara öncelik vereceğiz. Çılgın projelerle işimiz yok demiştik. En acil, su, ulaşım gibi insani ihtiyaçlardan işe başladık.
Geçen seçimde çok yoğun desteklerinizi gördüm, sizlere minnettarım. Ankara Büyükşehir yıllar sonra el değiştirdi. Kenti yıllarca yönetenler hep şunu söylediler; biz gidersek bu kent batar, yönetilemez, bir sürü yalanlar söylediler. Korku siyaseti ile oyalama yolunu seçtiler ama Ankara halkı buna itibar etmedi. Sizler bize güvendiniz, iş başına geçtim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalmadan da dürüst yönetilebileceğini, halkın ihtiyaçları doğrultusunda yönetilebileceğini gösterdiğimiz gibi hiçbir şekilde reklam yapmadan hepimizin inancına uygun bir şekilde, insanca, görevimiz olarak gördüğümüz, destek isteyen herkesin hiçbir şeyini sorgulamadan Başkent Kart üzerinden desteklere başladık.
"2019'DA BENİM YÖNETTİĞİM KENTTE HİÇ KİMSE AÇLIKTAN ÖLMEZ, SOĞUKTAN DONMAZ DEMİŞTİM, ONU YAPIYORUZ"
Bir Belediye Başkanı kentinde yaşayan insanların sağlığını düşündüğü kadar geçimini de düşünmek zorundadır. Eğer ben o ilçede 50 bin kişiye yardım yapıyorum siz de 2 bin kişiye yardım yapıyorsanı,z o zaman kendi vicdanınızı sorgulamanız lazım. 2019 yılında aday tanıtım töreninde 'Benim yönettiğim kentte hiç kimse açlıktan ölmez, soğuktan donmaz' demiştim onu yapıyoruz."
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