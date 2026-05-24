Mansur Yavaş'tan Kurultay Çağrısı: "45 Gün İçinde Toplanmalıdır"

24.05.2026 14:26  Güncelleme: 15:09
ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye ve tebligat sürecine tepki göstererek, kurultayın 45 gün içinde toplanması gerektiğini ve bu iradeyi yok sayan yaklaşımların toplumsal vicdanda derin yaralar açacağını belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde yürütülen tahliye ve tebligat sürecine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye'nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

