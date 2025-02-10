Mansur Yavaş, CHP'nin Ön Seçimine Katılmayacak - Son Dakika
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Mansur Yavaş, CHP'nin Ön Seçimine Katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP genel başkanlık seçiminde ön seçim yapılmasına karşı olduğunu belirterek, tüm gündemin açlık ve yoksulluk olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, ön seçimin parti üyeleri arasında ayrışmaya yol açabileceğini ifade etti.

10.02.2025 11:00  Güncelleme: 12:10
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye  (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün akşam bir araya geldiği yemekte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçime katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Yavaş, aday belirleme sürecinin erken olduğunu, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini belirterek, ön seçim yönteminin CHP'liler arasında ayrışmaya yol açabileceği endişesini dile getirdi. Yavaş'ın, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı" dediği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim gündemiyle dün akşam bir araya geldi. Yavaş'ın ev sahipliğindeki görüşme saat 20.00'de başladı ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Edinilen bilgilere göre Özel ve İmamoğlu, zirvede partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin ön seçim kararını yineleyerek, adayın belirlenmesi için ön seçimin yapılacağını, bunun için bugün Parti Meclisi'nin toplanacağını anımsattı.

"Ön seçim tek başına sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir"

Yavaş'ın da, ön seçime kategorik olarak karşı olmadığını ancak kendi kararının, parti üyelerinin katılacağı ön seçimde yer almamak yönünde olduğunu belirterek, "Ön seçime katılmayacağım. Ön seçim tek başına bir kriter olmamalı. Alternatif seçenekler de masada bulunmalı" dediği ifade edildi. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum. Bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı" ifadelerini kullandığı belirtildi. Yavaş ayrıca, ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın da sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret ederek, kamuoyuna yansıyan bazı anketlerden örnekler verdiği, aday belirlemek için ön seçim dışındaki mekanizmaların da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

"Gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı"

Yavaş'ın görüşmede yazar Ali Taş'ın Antalya Körfez gazetesinde kaleme aldığı 9 Şubat tarihli "Centilmenlik Anlaşması ve Kaygı Eşiği" yazısını okuduğu ifade edildi. Adayın belirlenme sürecinin erken olduğunun altını çizen Yavaş, gündemin ön seçim tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı. İnsanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" ifadelerini kullandı.

"Seçmen hayal kırıklığına uğratılmamalı"

Yavaş'ın görüşmede seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında partinin erken seçim stratejileri masada olacak, aynı zamanda ön seçim takvimi ve yol haritası da belirlenecek. Alınan bilgilere göre ön seçimde aday olabilmek için belirli bir oranda imza toplama şartı getirilecek.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, CHP'nin Ön Seçimine Katılmayacak - Son Dakika

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