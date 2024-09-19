Mansur Yavaş, Dünya Kalkınma Teşkilatı\'ndan \'Yeşil Enerji Ödülü\' Aldı

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sürdürülebilir enerji girişimlerine sağladığı kurumsal ve finansal destekler dolayısıyla Dünya Kalkınma Teşkilatı tarafından "Yeşil Enerji Ödülü"ne layık görüldü. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Yavaş, "Kentimizi yeşilin ve dönüşümün başkenti haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sürdürülebilir enerji girişimlerine sağladığı kurumsal ve finansal destekler dolayısıyla Dünya Kalkınma Teşkilatı tarafından "Yeşil Enerji Ödülü"ne layık görüldü. Yavaş bu ödül ile Brezilya'nın Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo da Costa Paes'i ve Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmed Al Jaber'i geride bıraktı.

"Kentimizi yeşilin ve dönüşümün başkenti haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

"Yeşil Enerji Ödülü" hakkında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, enerji projelerine sağlanan kurumsal ve finansal desteklerin bu başarıda büyük rol oynadığını belirten Yavaş, "Kentimizi yeşilin ve dönüşümün başkenti haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Betona değil yeşile yatırım yapalım"

Uluslararası Dünya Kalkınma Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği ödül törenine Mansur Yavaş adına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Doğan ise "Ankara'dan, Mansur Yavaş'tan sizlere selamlar getirdim. Bu ödül için çok teşekkür ediyoruz. Kentlerimizi koruyalım. Betona değil yeşile yatırım yapalım. Daha yeşil bir dünyada hep birlikte kardeşçe yaşayalım" diye konuştu.