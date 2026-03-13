Mansur Yavaş: "Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi'ni Çok Yakında Hizmete Açıyoruz"

ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Etimesgut Atayurt Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi'ni çok yakında hizmete açıyoruz. 7 bin 727 metrekarelik alanda inşa edilen merkez; kütüphanesi, amfi tiyatrosu ve atölyeleriyle her yaştan hemşehrimizin buluşacağı modern bir yaşam alanı olacak" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi'nin yakın zamanda açılacağını duyurdu. Yavaş, merkezin görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

