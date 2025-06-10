Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Tunahan GÜLER

(MANİSA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin "Kendisi bir yılı aşkın bir süredir belediye başkanıydı ama ne kadar güzel iş yaptığını, halktan yana davrandığını cenazesinde gördük" dedi.

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yavaş, şunları söyledi:

"Üzgünüz. Beklenmedik bir olay tabii ki. Ama idarecilerin hayatı böyle. Kendisi bir yılı aşkın bir süredir belediye başkanıydı ama ne kadar güzel iş yaptığını, halktan yana davrandığını cenazesinde gördük. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah."