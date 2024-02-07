Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB'de esnaf ve iş adamları ile buluştu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB'de esnaf ve iş adamları ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB'de esnaf ve iş adamları ile bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, önemli açıklamalarda bulundu.

07.02.2024 12:33
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB'de esnaf ve iş adamları ile bir araya geldi. Yavaş, OSB'de kahvaltı programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ANKARA,(DHA)-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB\'de esnaf ve iş adamları ile buluştu
Kaynak: DHA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, OSB, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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