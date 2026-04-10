Yavaş'tan Polis Teşkilatı'na Kutlama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gece gündüz demeden, milletimizin huzuru için görev yapan Türk Polis Teşkilatı'mızın 181'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.