Abb, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Aradığını Yalanladı - Son Dakika
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Abb, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Aradığını Yalanladı

04.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:55
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, bayramlaşma programı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı yönündeki haber, ABB tarafından yalanlandı. Açıklamada, böyle bir telefon görüşmesinin olmadığı belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, "bayramın dördüncü günü Güvenpark'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı" haberi yalanlandı.

Bugün bir gazetede yer alan köşe yazısında, "Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, bayramın dördüncü günü Güvenpark'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı, Yavaş'ın oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda olduğunu belirterek, 'Ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim' dediği" iddia edildi.

"İFADELERİN TAMAMI ASILSIZDIR"

ABB'den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır. Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün Mansur Yavaş'ın kimlerle telefonda konuştuğu kayıtları dahi iletilirdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abb, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Aradığını Yalanladı - Son Dakika

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