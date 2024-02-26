Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz - Son Dakika
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Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz

Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'daki yerel seçimlerde işçileri işten çıkaracağı iddialarını yalanlayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Yavaş, Güdül ve Nallıhan'daki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışında yaptığı konuşmalarda, belediyenin gerçekleştirdiği projeleri ve hizmetleri anlattı.

26.02.2024 18:53
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmesi halinde "işçileri işten çıkaracağının" iddia edildiğini belirterek, "Hani nerede? Hepsi benim mesai arkadaşım. Altın çağlarını yaşıyorlar. Yüzde 70 zam aldılar, maçlara götürülmüyorlar. İşte sosyal belediyecilik budur." dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Güdül ve Nallıhan'daki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katıldı.

Yavaş, Güdül'deki konuşmasında, 5 yıldır Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.

"Biz başlamadan önce söylenenleri hatırlıyoruz. Herkesin projeleriyle öne çıkması lazımdı ama öyle olmadı. Korku imparatorluğu vardı." ifadelerini kullanan Yavaş, şunları kaydetti:

"Sizlerin parasını, kendi paramı harcamayacağım hiçbir yere harcamıyorum. Benim çılgın projem yok. Güdül ilk defa bu dönemde bir büyükşehir temsilcisi gördü. Benim de 5 yıl içerisinde bu vatandaşlarımın sorunlarını çözmekten başka gayem olmadı. Onların sorunlarını çözmek için uğraştım. Yüzlerce köyde su yok, kanalizasyon yok. Başkentte tankerle su taşımacılığı vardı. Önceliğimiz bunlar oldu. Bir araç, bir koruma. Çakarlı araçlar yok. Bu 5 yıl içerisinde 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara'ya kazandırdık ama bunların hiçbirisine fotoğrafımızı asmadık. Ankara halkının parasını kendi reklamlarımıza harcamadık."

Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesinin bittiğini duyuran Yavaş, bu yaz ihalesinin yapılacağını bildirdi.

"Şeffaf belediyecilik yaptık, tek başımıza karar almadık"

Yavaş, Nallıhan'daki konuşmasında ise projelerle vatandaşın karşısına çıktığını, beğenmeleri durumunda 5 yıl için daha yetki istediğini ifade ederek, "Şeffaf bir belediyecilik yaptık. Tek başımıza karar almadık. Kent konseyiyle birlikte çalışıyoruz. Meslek odaları ve üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Artık 'Tek başıma proje yapıyorum' diyerek paraları çöp projelere yatırma dönemi sona erdi." dedi.

Ankara'da hizmet etmedikleri yer kalmadığını kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:

"Az oya az hizmet, çok oya çok hizmet' felsefesi bitti. Sizin paranızı hayali projelere gömmedik. Ankara'ya huzuru getirdik. Seçilmeden önce 'İşçileri işten çıkaracaklar' dedi. Hani nerede? Hepsi benim mesai arkadaşım. Altın çağlarını yaşıyorlar. Yüzde 70 zam aldılar, maçlara götürülmüyorlar. İşte sosyal belediyecilik budur.

Nallıhan'ın sorunlarını yerinde gördük ve çözdük. Nallıhan'da yüzde 80 oranında su kaybını önledik. 78 köye internet verdik. İtfaiye binası yapılacak. Ankara halkı beni seçtikçe Ankara'nın bütün yolları sıcak asfalt olacak. 150 bin metre yeni içme suyu hattı olacak. Yaşlı bakımevini de yapacağız."

Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Nallıhan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz - Son Dakika

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