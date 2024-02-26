Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkanı seçilmesi halinde "işçileri işten çıkaracağının" iddia edildiğini belirterek, "Hani nerede? Hepsi benim mesai arkadaşım. Altın çağlarını yaşıyorlar. Yüzde 70 zam aldılar, maçlara götürülmüyorlar. İşte sosyal belediyecilik budur." dedi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Güdül ve Nallıhan'daki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katıldı.
Yavaş, Güdül'deki konuşmasında, 5 yıldır Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını anımsattı.
"Biz başlamadan önce söylenenleri hatırlıyoruz. Herkesin projeleriyle öne çıkması lazımdı ama öyle olmadı. Korku imparatorluğu vardı." ifadelerini kullanan Yavaş, şunları kaydetti:
"Sizlerin parasını, kendi paramı harcamayacağım hiçbir yere harcamıyorum. Benim çılgın projem yok. Güdül ilk defa bu dönemde bir büyükşehir temsilcisi gördü. Benim de 5 yıl içerisinde bu vatandaşlarımın sorunlarını çözmekten başka gayem olmadı. Onların sorunlarını çözmek için uğraştım. Yüzlerce köyde su yok, kanalizasyon yok. Başkentte tankerle su taşımacılığı vardı. Önceliğimiz bunlar oldu. Bir araç, bir koruma. Çakarlı araçlar yok. Bu 5 yıl içerisinde 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara'ya kazandırdık ama bunların hiçbirisine fotoğrafımızı asmadık. Ankara halkının parasını kendi reklamlarımıza harcamadık."
Çamlıdere'den Ayaş'a, Güdül'e ve Beypazarı'na su getirme projesinin bittiğini duyuran Yavaş, bu yaz ihalesinin yapılacağını bildirdi.
"Şeffaf belediyecilik yaptık, tek başımıza karar almadık"
Yavaş, Nallıhan'daki konuşmasında ise projelerle vatandaşın karşısına çıktığını, beğenmeleri durumunda 5 yıl için daha yetki istediğini ifade ederek, "Şeffaf bir belediyecilik yaptık. Tek başımıza karar almadık. Kent konseyiyle birlikte çalışıyoruz. Meslek odaları ve üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Artık 'Tek başıma proje yapıyorum' diyerek paraları çöp projelere yatırma dönemi sona erdi." dedi.
Ankara'da hizmet etmedikleri yer kalmadığını kaydeden Yavaş, şöyle konuştu:
"Az oya az hizmet, çok oya çok hizmet' felsefesi bitti. Sizin paranızı hayali projelere gömmedik. Ankara'ya huzuru getirdik. Seçilmeden önce 'İşçileri işten çıkaracaklar' dedi. Hani nerede? Hepsi benim mesai arkadaşım. Altın çağlarını yaşıyorlar. Yüzde 70 zam aldılar, maçlara götürülmüyorlar. İşte sosyal belediyecilik budur.
Nallıhan'ın sorunlarını yerinde gördük ve çözdük. Nallıhan'da yüzde 80 oranında su kaybını önledik. 78 köye internet verdik. İtfaiye binası yapılacak. Ankara halkı beni seçtikçe Ankara'nın bütün yolları sıcak asfalt olacak. 150 bin metre yeni içme suyu hattı olacak. Yaşlı bakımevini de yapacağız."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: İşçileri işten çıkarmadık, sosyal belediyecilik yapıyoruz - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. 1 maçlık cezası olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi maçta forma giyemeyecek.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.
Kars'ta CHP'nin DEM Parti ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren çok sayıda CHP'li, partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takılan kişiler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
Avcılar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında balkona çıkarak yardım isteyenler, dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?