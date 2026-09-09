Mansur Yavaş: "İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun"

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, " İzmir'in kurtuluşu, özgürlüğün ilk nefesi. Bu topraklar; bağımsızlık için atılan her adımı, dökülen her damla teri unutmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin inancı zaferle taçlandı. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"İzmir'in kurtuluşu, özgürlüğün ilk nefesi. Bu topraklar; bağımsızlık için atılan her adımı, dökülen her damla teri unutmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin inancı zaferle taçlandı. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun."