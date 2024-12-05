Mansur Yavaş: Kadın Hakları Toplumun Özgürlüğü İçin Temel

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Kadın haklarının korunmadığı bir toplum özgür olamaz. Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan haklarla daha güçlü bir geleceğe; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."