Mansur Yavaş: "Kadınların Emeği Büyürse Ankara Büyür"

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi Projesinin lansman programında ABB'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerden bahsederek, "Gençlik Parkı, Güventepe, Şafaktepe ve Çankaya'da açacağımız kadın girişimcilik merkezleriyle Ankara'da yeni bir dayanışma ağı kuracağız. Çünkü biliyoruz ki; Bir kadın güçlenirse bir aile güçlenir. Bir aile güçlenirse toplum güçlenir. Kadınların emeği büyürse Ankara büyür" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin (UN WOMEN) iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi" Projesinin lansman programına katıldı. ABB Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü Maryse Guimond, AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gülşah Deniz Atalar, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Hande Kaya, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Duygu Dokuz, İlke Cambazoğlu, Dissensus Araştırma ve Danışmanlık Prof. Dr. Nükhet Sirman, TED Üniversitesi Eşitlik Akademisi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Selin Akyüz, KİHEP Eğiticisi Şule Sepin İçli, ABB bürokratları ve birçok vatandaş katıldı.

Guimond ve Barbe'nin ardından açılış konuşması yapan Yavaş, ABB'nin kadınlara yönelik projelerinden bahsederek şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir proje tanıtımı yapmak için değil; Ankara'nın geleceğine dair çok önemli bir iradeyi ortaya koymak için bir aradayız. Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi Projesi; yalnızca bir istihdam projesi değildir. Aynı zamanda bir eşitlik projesidir, adalet projesidir. Bu proje; kadınların kendi hayatı üzerinde daha güçlü söz sahibi olabilmesinin projesidir. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı hala yüzde 36 seviyelerinde. Bu şu demektir: milyonlarca kadın bilgiye, yeteneğe ve çalışma isteğine sahip olduğu halde fırsata ulaşamıyor. Çalışmak istediği halde çeşitli nedenlerle iş hayatının dışında kalıyor. Üretmek istediği halde destek mekanizmalarına erişemiyor. Biz ABB olarak şuna inanıyoruz: Kadınların olmadığı bir kalkınma mümkün değildir. Kadın emeğinin görünmediği bir ekonomi güçlü olamaz. Kadınların geri bırakıldığı bir şehir gerçekten gelişmiş sayılamaz. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınların yaşamını kolaylaştıracak, onları güçlendirecek sosyal politikaları bir tercih değil, temel sorumluluk olarak gördük."

ABB'DEN KADINLARA YÖNELİK PROJELER

Kadın Danışma Merkezlerimizi açtık. Ankara Barosu ile yaptığımız iş birliği sayesinde kadınlara ücretsiz hukuki destek sağladık. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte 'Alo Şiddet Hattı' uygulamasını başlattık. Kadınların ihtiyaçlarını ilk kez doğrudan dinledik, anketler gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez 'Güvenli Durak – Duraksız İndirme' uygulamasını başlattık. Kadınların gece daha güvenli ulaşım hakkına sahip olması için bu uygulamamızı hayata geçirdik. Kadınlara yönelik hizmetlerin daha güçlü yürütülmesi amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Kadın istihdamını desteklemek amacıyla çocuk etkinlik merkezlerimizi yaygınlaştırdık. Bugün Ankara genelinde 35 merkezimiz hizmet veriyor. Bir Çocuk Meclisi ve sekiz Çocuk Kulübümüz faaliyet gösteriyor. Kadın üreticileri desteklemek amacıyla Başkent Market raflarını kadın kooperatiflerine açtık. Bugün 32 kadın kooperatifi ürünlerini satışa sunabiliyor. 2022 yılından itibaren kurduğumuz Kadın Emeği Pazarları sayesinde binden fazla kadın girişimci üretime ve ekonomiye katıldı.

"KADINLARIN YÖNETEN, ÜRETEN, KARAR VEREN BİREYLER OLDUĞU ANKARA HAYAL EDİYORUZ"

Şimdi ise yeni bir adım atıyoruz. UN Women Türkiye, TED Üniversitesi ve Kadının İnsan Hakları Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında yüzlerce kadının eğitim almasını, istihdama katılmasını ve girişimcilik yolculuğunda desteklenmesini hedefliyoruz. Kadınların yalnızca iş bulmasını değil; iş hayatında kalıcı olmasını istiyoruz. Gençlik Parkı, Güventepe, Şafaktepe ve Çankaya'da açacağımız kadın girişimcilik merkezleriyle Ankara'da yeni bir dayanışma ağı kuracağız. Çünkü biliyoruz ki; Bir kadın güçlenirse bir aile güçlenir. Bir aile güçlenirse toplum güçlenir. Kadınların emeği büyürse Ankara büyür."

Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanı olduğu zamanda Tarihi Çarşı'da kadın çalışanların olmadığını, şu anda ise binin üzerinde kadının Beypazarı'nda istihdama katıldığından da bahsederek "Biz kadınların yalnızca destek alan değil; yöneten, üreten, karar veren ve dönüştüren bireyler olduğu bir Ankara hayal ediyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sunan UN Women Türkiye'ye, TED Üniversitesi'ne, Kadının İnsan Hakları Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, inşallah bu programın başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.