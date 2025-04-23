Mansur Yavaş: "Kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a Allah'tan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Sabır Diliyorum"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain Terör Örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain Terör Örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."