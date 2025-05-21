Mansur Yavaş, Milli Mücadele Rotası'nı Ziyaret Etti

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(KONYA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Milli Mücadele Rotası Kongresi için gittiği Konya'da "Burası, milli mücadelemizin başladığı rotalardan birisi. Bize yurt yapan insanları unutmamak için bu rotayı ayakta tutacağız" açıklamalarında bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da üç gün sürecek "Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katıldı. Yavaş, Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Tarihi Kentler Birliği, bilindiği gibi siyaset üstü bir kurum. 457 tane üyemiz var. Önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmaları kararlaştırdık, halen de devam ediyoruz. Burası, milli mücadelemizin başladığı rotalardan birisi. Bize yurt yapan insanları unutmamak için bu rotayı ayakta tutacağız."