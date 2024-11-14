Mansur Yavaş, Paris\'te Ankara\'nın Kültürel Gücünü Artırmak İçin Görüşmelerde Bulundu

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için için Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi görüşme yaptı. Yavaş, 2025 yılında Ankara'da dünya çapında ilk kez düzenlenecek Türk Dünyası Kültür Festivali'nin hazırlıkları için de görüşmeler gerçekleştirdi. Mansur Yavaş, festival kapsamında UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile uluslararası bir konferans ve iş birliği sürecinin başlayacağını duyurdu.

ABB Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Fransa'da görüşmeler gerçekleştirdi. Paris'teki temasları kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile görüşerek ziyaretleri hakkında bilgi alan Yavaş, daha sonra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi. İki başkan arasındaki görüşmede, Ankara ve Paris arasındaki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirme ve teknik iş birliği konularında mutabakat sağlandı.

Fransa Diplomatik İlişkilerden Sorumlu Tarım Bakan Yardımcısı François Blanc ile de buluşan Yavaş, Ankaralı çiftçiler için önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde Ankara ve Fransa arasında tarımsal kalkınma ve yatırım projeleri masaya yatırıldı. MEDEF International Başkanı Jean Lemierre ile ise ulaşım, yenilenebilir enerji ve su yönetimi konularında ortak kararlar alındı.

"Uluslararası bir konferans ve iş birliği süreci başlayacacak"

Fransa ziyareti kapsamında UNESCO Daimi Büyükelçisi Gülnur Aybet ile bir araya gelerek kültürel miras adaylıklarını da ele alan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak Türkiye'nin kültürel varlıklarını dünya miras listesine dahil etme sürecinde destek arayışında bulundu. Yavaş ayrıca, 2025 yılında Ankara'da dünya çapında ilk kez düzenlenecek Türk Dünyası Kültür Festivali'nin hazırlıkları için de görüşmeler gerçekleştirdi. Mansur Yavaş, festival kapsamında UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile uluslararası bir konferans ve işbirliği sürecinin başlayacağını duyurdu.