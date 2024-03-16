Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır

Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan\'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sokullu Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, sandıkta verilecek dersin 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir etkisi olacağını belirtti.

16.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:36
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sokullu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında; "Bu seçim o kadar önemli ki ve sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır. Unutmayın, 15-20 gün önce Simitçiler Odası zam yapmıştı. 15 lira yapmıştı. Hemen bakanlığa çağırdılar. Geri alın dediler. Zam yapacaksanız da 1 Nisan'dan sonra yapın dediler. Demek ki büyük bir zam hepimizi bekliyor. İşte o zamları önlemenin yolu sandıktır" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner ile Sokullu SKM açılışına katıldı. Yavaş şöyle konuştu:

"YAPTIĞIMIZ BÜTÜN İCRAATLAR SİZLERDEN ALDIĞIMIZ PARALARLA YAPILIYOR. DOLAYISIYLA HESAP VERMEK ZORUNDA DEĞİL MİYİZ? PARA SİZİN. PATRON SİZSİNİZ, HİZMETKAR BİZİZ"

"Bütün belediyelerimizle birlikte inşallah el ele verip Ankara'yı çok daha yaşanır ve mamur bir hale getireceğiz. Biz yaptığımız çalışmalarla geçen seçim Çankaya bize rekor bir oy verdi. Biz Allah'a çok şükür yaptığımız açık ihalelerle bir sürü iftiraya maruz kalıp bir sürü teftişten geçmemize rağmen Allah'a çok şükür bir tek bürokratım savcılığa dahi ifade vermeye gitmedi. Yöneticilik budur, belediyecilik budur. Başınızı eğecek hiçbir işin içinde olmadık.Yine olmayacağız. Çalmadık, çaldırmayacağız. Yemedik, yedirmeyeceğiz. ve bu yaptığımız çalışmalarla gördünüz mal beyanımızı açıkladık. Herkesin açıklamasını istedik. Artık kamu yöneticileri bundan sonra şeffaf olmak zorundadır. Ne demek benden kimse hesap soramaz, ben öbür dünyada hesabını veririm? Ben de diyorum ki; bu dünyada hesabını vermeyen yöneticiler kim olursa olsun zaten inancın varsa öbür dünyada hiç veremezsin. Kamunun parasını kullanıyorsun. Bizler yaptığımız bütün icraatlar sizlerden aldığımız paralarla yapılıyor. Dolayısıyla nasıl yaptığımızı nasıl harcadığımızı hangi işi kaça yaptığımızın hesabını vermek zorunda değil miyiz? Para sizin. Patron sizsiniz, hizmetkar biziz. Bizler sizin memurunuzuz. Tek farkımız şu; şu andaki memurların birçoğu atanmış. Aynı görevi ben seçilerek yapıyorum aradaki fark bu. Ama sonuç itibariyle tabii olduğum mevzuat devlet memurları kanunu ben de memurum. ve patron sizsiniz. Bu patronluğunuzu seçimlerde göstereceksiniz. Bu nedenle diyorum ki Allah'ın izniyle gelen anketlere göre Ankara'da çok sayıda belediye el değiştiriyor. Ben belediye meclisinde çoğunluk istiyorum sizden. Artık mecliste gereksiz lafları duymak istemiyorum. Engellemeleri duymak istemiyorum. Onun için sizlerin oyuna ihtiyacım var. Sizlerin büyük desteğinize ihtiyacım var.

"SANDIKTA VERECEĞİNİZ DERS 1 NİSAN'DAN SONRA GELECEK ZAMLARA BÜYÜK BİR DERS OLACAKTIR"

Bu seçim o kadar önemli ki ve sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır. Unutmayın, 15-20 gün önce Simitçiler Odası zam yapmıştı. 15 lira yapmıştı. Hemen bakanlığa çağırdılar. Geri alın dediler. Zam yapacaksanız da 1 Nisan'dan sonra yapın dediler. Demek ki turbun büyüğü heybede. Büyük bir zam hepimizi bekliyor. İşte o zamları önlemenin yolu sandıktır. Başka türlü çaresi yoktur. Hükümeti ikaz edeceksiniz. Nasıl olsa hükümet değişmediğine göre siz eğer bu şekilde bütün vergileri garibanların, asgari ücretle çalışanların, belirli ücretle çalışanların üstüne yıkarsanız halk da böyle ders verir diye. Emekliler özellikle, emekliler mutlaka sandığa gidecek. Kendilerini o duruma sokanların hesabını ancak sandıkta soracak. Demokrasi böyle bir şeydir. Bizler Hüseyin Başkan'la el ele verip inşallah Çankaya'da çok büyük hizmetler yapacağız."

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Zam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Sandıkta vereceğiniz ders 1 Nisan'dan sonra gelecek zamlara büyük bir ders olacaktır - Son Dakika

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