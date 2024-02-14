Mansur Yavaş Şentepe Pazaryeri'nde Esnaf ve Yurttaşla Buluştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş Şentepe Pazaryeri'nde Esnaf ve Yurttaşla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şentepe Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve yurttaşla bir araya geldi. Yavaş, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi.

14.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:52
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HABER: İLEYDA ÖZMEN - KAMERA: ÜNAL AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Şentepe Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve yurttaşla bir araya geldi. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Yavaş, yurttaşın sorun ve taleplerini dinledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Şentepe Pazaryeri'nde bugün esnaf ve yurttaşla buluştu. Burada yoğun ilgiyle karşılanan Yavaş, yurttaşın sorun ve taleplerini dinledi. Yurttaşlar, taleplerini ve isteklerini Yavaş'a anlattı.

Bir esnaf, Mansur Yavaş'a "Ankara hırsızlardan kurtuldu sonunda" dedi. Bir başka yurttaş ise Yavaş'a "Ben sağcıyım oyum size" diye seslendi. Bir kadın yurttaş ise Yavaş'a "Parkımızı düzelttir. Oraya güvenlik istiyoruz. Oyumuz senin için" dedi.

Ankaralı yurttaşlar, Yavaş ile fotoğraf çektirdi.

Mansur Yavaş Şentepe Pazaryeri\'nde Esnaf ve Yurttaşla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Şentepe Pazaryeri'nde Esnaf ve Yurttaşla Buluştu - Son Dakika

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