Mansur Yavaş: Siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, artık siyasetin insanların zenginleşme aracı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ayıp bir şey. Ülkede bu kadar yoksul varken gerçekten bir de aradaki fark çoğaldı, geliri iyi olan gruplarla olmayanlar arasında. Biz bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. ve Türkiye'deki bu dengesizliği ben yolsuzluğa bağlıyorum. Artık bu dönem bitmeli bir şekilde. Ben açık bir şekilde gelirimi giderimi her şeyimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim. Ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Hatta bugün televizyonda 'Her yıl açıklasınlar' diyor. Her yıl da açıklayabilirim. Yani her yıldaki ekonomik durumumdaki azalmayı ve arttırmayı da açıklama düşünüyorum açıkçası. Halk bilsin. Halkın bunu bilmesi bizi rahatlatır. En azından dedikodu şaibelerini ortadan kaldırır. Kamu yöneticilerinin hepsinin böyle olması lazım. Artık rakiplerimin de kendi takdirleridir diye düşünüyorum. Ama açıklamalarında yarar var. Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil" dedi.
Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Ofisi'nde mal varlığını açıklamasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, şunları söyledi:
"BEN HER ZAMAN ŞEFFAF OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Ben 2009'da aday olduğumda açıkladım. 2014'te açıkladım, 2019'da açıkladım. Tabii 2019'da göreve geldiğimde açıkladığımda şimdi arasındaki farkı da açıkladım ki insanlar görsünler. Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey. Ülkede bu kadar yoksul varken gerçekten bir de aradaki fark çoğaldı, geliri iyi olan gruplarla olmayanlar arasında. Biz bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. ve Türkiye'deki bu dengesizliği ben yolsuzluğa bağlıyorum. Artık bu dönem bitmeli bir şekilde. Ben açık bir şekilde gelirimi giderimi her şeyimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim. Ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Hatta bugün televizyonda 'Her yıl açıklasınlar' diyor. Her yıl da açıklayabilirim. Yani her yıldaki ekonomik durumumumdaki azalmayı ve arttırmayı da açıklama düşünüyorum açıkçası. Halk bilsin. Halkın bunu bilmesi bizi rahatlatır. En azından dedikodu şaibelerini ortadan kaldırır. Kamu yöneticilerinin hepsinin böyle olması lazım. Artık rakiplerimin de kendi takdirleridir diye düşünüyorum. Ama açıklamalarında yarar var. Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil. Sadece mal varlığını değil, bizim başlattığımız bazı uygulamalar var. Bütün ihalelerimizi şeffafla yapıyoruz. Bütün Türkiye'de böyle olması lazım. Canlı yayınlanması lazım. Sayıştay raporlarının mali durumların hepsinin yayınlanması lazım, şirketler dahil. ve ancak vatandaş verdiği vergilerin ödedikleri paraların nereye gideceğini ancak böyle anlayabilir. Biz düzenli olarak açıkladığımız gibi hatta yaptığımız bazı büyük projeleri pankart asmak suretiyle halka da duyuruyoruz. Bu uygulamanın da Türkiye'de yayılmasını isterim açıkçası."
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: Siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı - Son Dakika
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