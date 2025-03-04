Mansur Yavaş, Suat Toktaş'ın Beraatında Kaybolan Günlere Dikkat Çekti

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV "Bilirkişi Davası"nda davasında beraat ve tahliye kararına ilişkin "Suat Toktaş, tam 34 gündür cezaevindeydi. Serbest bırakılması yönünde karar çıktı. Peki kaybolan o 34 gün? O kaybedilen günlerin, yaşanan mağduriyetin, çalınan özgürlüğün telafisini kim verecek" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıkmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Adaletin terazisi bir kez şaştığında, o yanlış yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma zarar verir. Hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, yani 'suçu ispatlanana kadar herkes masumdur' ilkesi, bir gün hepimizin ihtiyacı olabilecek en temel güvencelerden biridir.

Halk TV'ye yönelik başlatılan 'bilirkişi' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Suat Toktaş ve dört gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Ancak Suat Toktaş, tam 34 gündür cezaevindeydi. Serbest bırakılması yönünde karar çıktı. Peki kaybolan o 34 gün? O kaybedilen günlerin, yaşanan mağduriyetin, çalınan özgürlüğün telafisini kim verecek?

"Hukuk, bir baskı aracı değil, adaletin teminatı olmalıdır"

İşte bu yüzden hep söylüyoruz: Hukuk, bir baskı aracı değil, adaletin teminatı olmalıdır. Hukukçu ve filozof Cesare Beccaria'nın asırlardır yankılanan o sözünü unutmayalım; 'Bir suçsuz bir gün içeride kalacağına, bin suçlu aramızda dolaşsın.'

Hukukun temel prensibi budur. Çünkü özgürlük bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır ve tutuksuz yargılama esas olmalıdır."