Mansur Yavaş'tan 23 Nisan Mesajı: 'Egemenlik Milletindir'

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu söz, yalnızca bir tarihi miras değil; Türk milletine emanet edilmiş en büyük sorumluluktur. 23 Nisan 1920'de bu millet iradesine sahip çıkmış, kendi Meclisi'ni kurarak kaderini yeniden yazmış, egemenliğin millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan etmişti" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarına asılan Türk bayraklarının fotoğraflarıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu söz, yalnızca bir tarihi miras değil; Türk milletine emanet edilmiş en büyük sorumluluktur. 23 Nisan 1920'de bu millet iradesine sahip çıkmış, kendi meclisini kurarak kaderini yeniden yazmış, egemenliğin millete ait olduğunu bütün dünyaya ilan etmişti. Bugün de o iradeye yeniden sahip çıkma vaktidir. Çünkü unutmayalım; hiçbir güç, milletin iradesinden üstün değildir. Bu 23 Nisan'da da her eve bir Türk Bayrağı asıyoruz."