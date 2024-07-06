Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti

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Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde imzalanacak iş birliği protokolü ile 'kardeş belediye' olacak. Mansur Yavaş, Köksal'ı tebrik ederek, Afyonkarahisar'ı daha da güçlendirecek ortak projeler yapacaklarını belirtti.

06.07.2024 13:21  Güncelleme: 13:49
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde imzalanacak iş birliği protokolü ile 'kardeş belediye' olacak" dedi.

Ziyarette Köksal, Yavaş'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini belirtirken, Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, önümüzdeki günlerde iş birliği protokolü imzalayacağını kaydetti.

Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyes ile Afyonkarahisar Belediyesi'nin "kardeş belediye olacaklarını" kaydetti. Mansur Yavaş da Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçilen Köksal'ı bir kez daha tebrik ederken, şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığı önemli bir kurum. Belediye Başkanı kentin annesi, babası, her şeyidir. Öncelikleri, kentte yaşayan insanlardır. Sayın Başkanımla, vekilliğinde de çok sık görüşürdük. Şu anda bir yerde meslektaş olduk. Dolayısıyla bizim de bundan sonra yapacağımız ortak projelerle kurtuluşumuzun sembolleri arasında en önemlilerden birisi olan Afyonkarahisar'ı hep birlikte daha da güçlendireceğiz."

Mansur Yavaş, Köksal ile birlikte şehit aileleriyle görüştü, hatıra defterini imzaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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