Mansur Yavaş'tan parti değiştiren belediye başkanlarına sert tepki

09.05.2026 18:50  Güncelleme: 00:19
Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, salı günü CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tepki gösterdi. Yavaş, "Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde referandum yapması lazım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB tarafından restorasyonu yapılan Halaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın açılışına katıldı. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, salı günü CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi istediği belediye başkanını seçerdi. Belediye başkanlarının ve ya milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına vermez. Mutlaka parti etkeni başka etkenler vardır. Dolayısıyla böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde referandum yapması lazım. Daha hoş olur."

ERBAKAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Yavaş, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklamalarının sorulması üzerine de "Önceliğimiz Ankara. İnşallah önce Ankara'nın sorunlarını çözeceğiz. Ama takdir kendilerinin, teşekkür ederim, onur duydum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında son günlerde ortaya atılan "AK Parti'ye geçecek" iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddialar ilk olarak televizyon programlarında ve kulis haberlerinde gündeme geldi. Köksal, katıldığı bir televizyon yayınında AK Parti'ye geçme kararı aldığını doğrulayarak, salı günü AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 03:10:17. #7.12#
