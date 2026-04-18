Mansur Yavaş'tan CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki: "İktidar Partisinden Aynı Muameleye Maruz Kalan Hiç Kimseyi Görmedik"

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Ataköy ve Eşme Belediye Başkanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Umuyorum en kısa zamanda yargı önüne çıkarlar ve orada beraat ederler. Suç işleyen belediye başkanı yok mu? Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği, eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer anısına Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde "1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Ali Dinçer'in Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde uygulamalar var. Halkı önceleyen, halk lehine kararların alındığı farklı bir belediyecilik uygulanmıştı. Şu anda 2019'dan sonra gelen yönetimler de CHP'li belediyeler de bu şekilde halktan yana birçok program uyguluyorlar. Tabi 25 yıl tek bir yönetim olup onun yaptığı uygulamalardan sonra vatandaş 'acaba yeni gelen yönetim ne yapacak' diye merak ediyordu. Çünkü şu propagandalar yapılıyordu: Yardımlar kesilecek, işçiler atılacak vs. Dolayısıyla bunun böyle olmadığını ispat etmek için seçilmek gerekiyordu. Seçildikten sonra yaptığımız farklı uygulamalarla, halktan yana uygulamaların çok daha modern, güzel, çağdaş, insanları incitmeden yapılabileceğini göstermiş olduk. ve bu memnuniyet sandığa yansıdı ve oylarımızı büyük oranda arttırarak Ankara halkı tekrar seçti. Bu arada bütün büyük şehirlerde başarılı olduk ve sayımız arttı. Dolayısıyla şu anda bu toplantı vesilesiyle şöyle bir şey yapabileceğiz: Her belediyenin kendi farklı çalışmaları var. Hem kentteki üretimi arttırmak hem dezavantajlı gruplara destek olmak anlamında farklı uygulamalar var. İşte buradaki toplantıda en azından bunların ortaklaşacağı, aynı projelerin yapılacağı bir takım çalışmalar yapılabilir."

"Toplum içerisinde bir oranda eşitliği biz yerel yönetim olarak sağlamış olacağız"

Mesela şu anda sadece ABB'nin uyguladığı eczanelere gittiği zaman ilaç alırken katkı payını ödeyemeyecek sosyal destek alanların bedellerini biz ödüyoruz. Bunun Türkiye çapında uygulanması lazım. Çünkü dezavantajlı gruptayken geliri olmadığı için ilacından, sağlığından insanın mahrum olmaması belediye başkanını büyük ölçüde ilgilendirir. Yine kentinde yaşayan insanlardan parası olmadığı için soğuktan ölmesi belediye başkanını ilgilendirir, yine açlıktan ölmesi ilgilendirir, çocuğun okuluna parasızlıktan gidememesi yine ilgilendirir, çocuğun okulda aç kalması ve öğrenememesi belediye başkanını ilgilendirir. Dolayısıyla bu konularda hep beraber çalışmak suretiyle bir ortaklaşa programı uygularsak en azından Türkiye'deki bütün belediyelerin bu uygulamada ortaklaşır. ve sonuçta bundan vatandaş kazanacak, mutlu olacak. ve toplum içerisinde bir oranda eşitliği biz yerel yönetim olarak sağlamış olacağız."

"Umuyorum en kısa zamanda yargı önüne çıkarlar ve orada beraat ederler"

CHP'li Eşme ve Ataşehir belediyelerine yapılan operasyonları hatırlatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Dün yine iki belediye, birisi dün akşam olmak üzere operasyona uğradı. Artık adına operasyon diyoruz. Ben bu konuda biliyorsunuz dün basın toplantısı yaptım. Bir şikayet varsa bu normalde eğer ihale fesat gibi suçlarsa tabii ki savcılık bunu kovuşturabilir. Ama normalde göreviyle ilgili bir olumsuzluk varsa bu 4483 sayılı Kanun'a göre mülkiye müfettişinin gelip suçları tespit edip o sanıkların yargılanmasını sağlayabilir. Ama böyle operasyon adı altında bir baskın yapıldığı zaman tabii ki bu biraz toplum önünde insanlar daha mahkum olmadan onların itibarsızlaştırılması ve toplum gözünde mahkum olması sonucunu oluyor. Bu kötü bir şey. Halbuki Anayasa'ya göre biliyorsunuz karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Dolayısıyla 'masumiyet karinesi' ortadan kalkıyor. Özellikle bu hükümetin ilk yılda çıkarttığı adalet reformları içerisinde tutukluğun en son düşünülecek şey olması gerekirken şimdi bir yere operasyon yapıldıysa artık sonucunu beklemeye gerek yok, nasıl olsa tutuklama çıkacak gözüyle bakıyoruz. Bu da bizim Türkiye'deki yargıyı zora sokuyor. Türkiye'deki adalet konusunda Afrika'nın gerisinde kaldığı gibi anlamlar ortaya çıkarıyor ki adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz, işte bir türlü ekonomimiz de düzelmiyor. Onun için ben Ataköy ve Eşme Belediye Başkanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Umuyorum en kısa zamanda yargı önüne çıkarlar ve orada beraat ederler."

"Özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik"

Suç işleyen belediye başkanı yok mu? Zaman zaman bu da gündeme geliyor. Elbette yanlış yapan, suç işleyen belediye başkanı vardır mutlaka olacaktır. Şöyle ki bu orana bakarsanız 'azdan az çoktan çok gider' derler. Her partide bu olabilir. Önemli olan buna bakış açısı söz konusu. Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da işte bizim Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor. Bu iyilik değil, topluma kötülüktür."