Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetin bir yönetim biçiminden öte bir yaşam felsefesi olduğunu vurguladı. Bağımsızlık ve millet olma bilincinin önemine dikkat çekerek, geçmişteki zorlukların üstesinden gelmede Cumhuriyetin rolünü vurguladı. Yavaş, Cumhuriyet değerlerini yaşatacaklarını ve daha güçlü bir Ankara için çalışacaklarını belirtti.

29.10.2024 11:49
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Yavaş, "Yüzlerce yıldır yaşadığımız bu topraklarda, tam bitti denildiği anda küllerinden doğan ve milletimizin her bir ferdini özveriyle kardığı harçla inşa edilen bağımsızlığımızın, millet olma bilincimizin, onurumuzun adıdır. Bu felsefe, bize barış, kardeşlik ve refah içinde bir toplum olma hedefini sürdürme cesareti vermektedir. Cumhuriyet, Türk'ün asra verdiği en güzel cevaptır." ifadelerini kullandı.

Geçmişten alınan ilhamla, daha da güçlü bir Ankara inşa etme kararlılığında olduklarını dile getiren Yavaş, en zor zamanlarda hayallerin bile kurulamadığı karanlık günlerde, milletin üzerine doğan güneşin aydınlattığı yolda hiç durmadan ilerleyeceklerini kaydetti.

Cumhuriyet sayesinde karanlık günlere bir daha dönülmeyeceğinin bilincinde olduklarını vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Ola ki bir sıkıntıya düşersek, umutsuzluğa kapılırsak, bu Cumhuriyeti bizlere emanet eden eşsiz vatan kahramanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi hatırlayarak yolumuza devam edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ihtiyaçlarına yönelik insana dokunan hizmetler sunacak, Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bilim, ahlak, hukuk ve demokrasiyi rehber edinerek, daha müreffeh bir başkent için gece gündüz çalışacağız. Üzerimize düşen vazife ağır fakat bu görevi en iyi şekilde icra edecek akıl, dirayet ve cesaret yüce Türk milletinin sinesinde fazlasıyla var. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tüm Ankaralı hemşehrilerimin ve yüce milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türk milleti. Nice yıllara."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika

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