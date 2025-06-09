Mansur Yavaş'tan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Manisa'ya kattıkları, Cumhuriyet'e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük. Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Yavaş'ın taziye mesajı şöyle:

"Ferdi Başkan'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa'ya kattıkları, Cumhuriyet'e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…"